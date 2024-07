Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Bucovinei va invita sambata, 13 iulie 2024, ora 18.00, la Muzeul de Istorie Siret, la un Recital de vioara și pian, susținut de soliștii Dariu Cifor - vioara și Andrei Dunca – pian.In program lucrari de: B. Bartok, J. Brahms, Fr. Kreisler, C. Porumbescu, J. Williams și alte ...

- Muzeul Național al Bucovinei in parteneriat cu Muzeul Olteniei Craiova va invita sa vizitați in perioada 21 iunie – 30 septembrie 2024, in Casa Ostra din Muzeul Satului Bucovinean, expoziția URZEALA FIRELOR – Țesaturi de interior din Oltenia și Bucovina. Sunt expuse țesaturi valoroase de patrimoniu…

- Oaspeți de toate varstele, localnici și turiști, au fost sa viziteze Muzeul de Istorie Siret - Memorialul Holocaustului din Bucovina chiar din primele zile dupa de a fost inaugurat. Dupa deschiderea oficiala de joi, 23 mai a.c., vineri, sambata și duminica muzeul din Siret a avut 503 ...

- Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Regional Cernauți organizeaza miercuri, 15 mai 2024, la ora 13:00, la Muzeul de Istorie Suceava, vernisajul expoziției „M-am nascut in Bucovina. Olha Kobylianska". Expoziția a fost realizata cu ocazia aniversarii a 160 de ani (in 2023) de la ...

- Muzeul Național al Bucovinei, o instituție a Consiliului Județean Suceava, scoate la concurs doua posturi la Muzeul de Istorie Siret – Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina.La sediul instituției din municipiul Suceava, strada Ștefan cel Mare, nr.33, se va desfașura concursul pentru ...

