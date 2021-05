Stiri pe aceeasi tema

- In Sala de concerte a Centrului de Cultura Arcuș (Casa bastion, Sf. Gheorghe str. Oltului nr. 6) va avea loc marți, 25 mai, ora 18.00 un recital instrumental cu studenții Facultații de Muzica din Brașov: Filip Zsombor-chitara, Komis Kinda-pian. In program lucrari de Bach, Schubert, Ponce, Rodrigo…

- Filosof, poet, dramaturg si eseist, membru titular al Academiei Romane, Lucian Blaga s-a nascut la 9 mai 1895, in localitatea Lancram, judetul Alba. Dupa ce, in 1906, si-a terminat studiile primare la Sebes, a urmat Liceul „Andrei Saguna” la Brasov, absolvit in 1914, conform lucrarii „Membrii Academiei…

- Clubul Auto Crono organizeaza antrenamente oficiale pe drumul de legatura dintre Sf. Gheorghe și Șugaș Bai, maine, 24 martie a.c., la care iau parte echipajele participante la prima etapa naționala de raliu, ce se va desfașura la sfarșitul acestei saptamani, la Brașov. Potrivit organizatorilor, in vederea…

- Centrul de Cultura Arcus (Casa Bastion, str. Oltului nr. 6), Institutul Cultural Maghiar, filiala Sf. Gheorghe, organizeaza vineri, 12 martie anul curent, de la ora 18, un concert cameral sustinut de Cvartetul Tiberius (Molnar Tibor – vioara I, Lokodi Karoly – vioara II, Molnar Jozsef – viola, Zagoni…

- Centrul de Cultura Arcus organizeaza astazi, de la ora 17, in Sala de concerte de la Casa Bastion (Sf. Gheorghe, str. Oltului nr. 6) un recital de pian la patru maini interpretat de Lokodi Kinga (profesoara de pian la Liceul de Arta Tg. Mureș) și Szigeti Emanuela (profesoara de pian la Liceul de Arta…

- Autoritatile din Intorsura Buzaului vor sa introduca programul Gastro Local in zona, pentru a promova gastronomia si produsele traditionale si a sprijini dezvoltarea turismului. Primarul orasului Intorsura Buzaului, Raul Urda, a declarat, pentru AGERPRES, ca programul va fi implementat cu sprijinul…

- La Centrul de Cultura Arcuș, in Sala Bastion, va avea loc joi, 4 martie, ora 18.00, un recital instrumental cu studenții Facultații de Muzica din Brașov ai clasei de flaut prof.dr. Ignac Filip: Kakasi Nora, Kozma Noemi, Diana Cristea, Ioana Irimescu. In program lucrari de: Devienne, Mozart, Debussy, Prokofiev…

- Vineri, 26 februarie a.c., va avea loc la Sf. Gheroghe primul eveniment din cadrul Stagiunii de concerte simfonice pe anul in curs organizate in municipiul de reședința al județului Covasna. La Teatrul „Tamasi Aron” melomanii vor avea bucuria de a urmari in acesta-seara de la ora 19.00 evoluția…