- Sunt sigur ca pentru astriștii de la Iași titlul nu e o surpriza, caci imediat știu ca m-am referit la Doamna Luminița Cornea, din Sf. Gheorghe, deopotriva, membra a Uniunii Scriitorilor din Romania, Filiala Brașov. Textul meu de acum e prilejuit de cartea domniei sale „Zece ani cu ASTRA ieșeana”…

- Clubul Auto Crono organizeaza antrenamente oficiale pe drumul de legatura dintre Sf. Gheorghe și Șugaș Bai, maine, 24 martie a.c., la care iau parte echipajele participante la prima etapa naționala de raliu, ce se va desfașura la sfarșitul acestei saptamani, la Brașov. Potrivit organizatorilor, in vederea…

- Centrul de Cultura Arcus (Casa Bastion, str. Oltului nr. 6), Institutul Cultural Maghiar, filiala Sf. Gheorghe, organizeaza vineri, 12 martie anul curent, de la ora 18, un concert cameral sustinut de Cvartetul Tiberius (Molnar Tibor – vioara I, Lokodi Karoly – vioara II, Molnar Jozsef – viola, Zagoni…

- Centrul de Cultura Arcus organizeaza astazi, de la ora 17, in Sala de concerte de la Casa Bastion (Sf. Gheorghe, str. Oltului nr. 6) un recital de pian la patru maini interpretat de Lokodi Kinga (profesoara de pian la Liceul de Arta Tg. Mureș) și Szigeti Emanuela (profesoara de pian la Liceul de Arta…

- La Centrul de Cultura Arcuș, in Sala Bastion, va avea loc joi, 4 martie, ora 18.00, un recital instrumental cu studenții Facultații de Muzica din Brașov ai clasei de flaut prof.dr. Ignac Filip: Kakasi Nora, Kozma Noemi, Diana Cristea, Ioana Irimescu. In program lucrari de: Devienne, Mozart, Debussy, Prokofiev…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat vineri, la Brasov, ca Romania are nevoie de o Strategie Forestiera Nationala care sa fie urmata de toti actorii din acest sector si care sa atinga obiective clare privind conservarea padurilor, exploatarea durabila si legala, precum…

- Vineri, 26 februarie a.c., va avea loc la Sf. Gheroghe primul eveniment din cadrul Stagiunii de concerte simfonice pe anul in curs organizate in municipiul de reședința al județului Covasna. La Teatrul „Tamasi Aron” melomanii vor avea bucuria de a urmari in acesta-seara de la ora 19.00 evoluția…

- Pentru a noua oara a ars un container de colectare a deseurilor din cauza unor locuitori iresponsabili care au aruncat materiale aprinse. De data aceasta s-a intamplat cu unul dintre containerele semiingropate din strada Oltului, care a ars deja pentru a doua oara, fiind afectate si doua recipiente…