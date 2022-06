Stiri pe aceeasi tema

- Poezia in sine e viata, dar aceasta capata un plus de insufletire in momentul in care e recitata. Iar cand acest lucru e facut de un actor, poemul capata valente cu totul aparte. Actorul Nicu Mihoc va propune o incursiune in universul poliform, inedit si unic al poeziei, acompaniat la saxofon de Suciu…

- Un om, un destin, o drama. Nikolai Ivanov e sfasiat de contradictii, ratacit in propriile dileme, izolat de ceilalti, dar decis sa isi depaseasca limitele si sa nu abandoneze lupta. Un personaj complex, intr-un spectacol despre adancimile – deseori periculoase – ale naturii umane. Teatrul Național Targu-Mureș…

- In intervalul 29.04-02.05.2022, Poliția Locala Targu Mureș a intocmit 29 procese verbale, aplicand amenzi in valoare de 15.160 lei și 8 avertismente. Polițiștii locali au efectuat 198 legitimari și au emis 96 invitații pentru stabilirea imprejurarilor in care s-au savarșit anumite fapte antisociale.…

- Din anul 2001, Trafic.ro ofera servicii de contorizare a numarului de vizitatori ai site-urilor web romanești. Trafic.ro constituie un instrument de masura neoficial, acceptat insa de piata inainte de aparitia primelor date ale Studiului de Audienta si Tiraj pe Internet. Pana prin anii 2007-2009, Trafic.ro…

- Marți seara, Sala sporturilor “Traian” din Ramnicu Valcea a fost gazda partidei dintre SCM din localitate și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin. Gazdele s-au impus cu 32-25, astfel ca Valcea merge in Final Four, in timp ce Minaur rateaza accederea…

- Luni a inceput perioada de inscriere pentru posturile de soldat și gradat profesionist puse la dispoziție de catre Armata Romaniei. In total s-au scos la concurs peste 1000 de posturi in majoritatea județelor țarii, iar candidații se pot inscrie la concurs pentru oricare dintre ele, in funcție de pregatirea…

- Piața forței de munca incepe sa se stabilizeze și sa revina la valorile de dinainte de pandemie, spun specialiștii in recrutare. Cu toate acestea, angajarile de dupa pandemie s-au modificat și urmeaza fidel adaptarile pe care angajatorii au fost nevoiți sa le faca pentru a depași perioada dificila.…

- Trio Petre format din violonista Luminitza Petre, violonistul Adrian Vasile și violoncelistul Horațiu Ludușan va susține joi, 28 aprilie, de la ora 19, la Sala Capitol, un recital cameral, avand in program urmatoarele piese: von Dohnanyi – Serenada in do major, op.10; Schubert – Trio in si major, D…