Stiri pe aceeasi tema

- FOTO VIDEO| Recital de excepție al maestrului Liviu Burz, in prima seara a „Zilelor orașului Campeni” Avand ca motto: „Sus, sus, sus, la moți la munte”, la sfarșitul acestei saptamani in „Capitala Țarii Moților” se va desfașura cel mai așteptat eveniment al acestei veri: targul moțesc de tradiții și…

- ASTAZI| Concert extraordinar de fanfara in centrul orașului Campeni: Umbrele, puse la dispoziția spectatorilor in caz de vreme nefavorabila ASTAZI| Concert extraordinar de fanfara in centrul orașului Campeni: Umbrele, puse la dispoziția spectatorilor in caz de vreme nefavorabila Fanfara „Augustin Bena”…

- Harta orașului Targoviște cu cele mai importante obiective turistice a fost recreata intr-o forma tridimensionala din LEGO, permițand vizitatorilor sa se plimbe și sa descopere orașul intr-o singura privire. Timp de cinci zile, copiii participanți la Tabara Lego City Targoviște au avut o experiența…

- Turdenii fac haz de necaz și ironizeaza proiectul de modernizare a centrului istoric al orașului. De curand administrația locala informa ca „...centrul istoric va deveni un punct de atracție al orașului nostru”. Aici se refera implicit la turiștii care se vor perinda prin centrul Turzii, dupa vizitele…

- Intrebat despre viitorul echipei CS Mioveni in liga secunda, Ion Georgescu, primarul orașului Mioveni, a fost cat se poate de tranșant.Edilul ne-a declarat: „Pe mine ma intereseaza la fotbal doar academia de copii. De la 1 decembrie 2022 am spus ca nu vorbesc decat despre academia de copii de la CS…

- Consilierii liberali din Sighișoara au ieșit zilele trecute cu un comunicat de presa care a pus in cu totul alta lumina situația privind suspendarea ediției din 2023 a celebrului festival medieval. Noutatea absoluta este ca in fapt decizia de renunțare la festival este exclusiva și unilaterala a primarului…

- Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" prezinta in aceasta saptamana un recital de pian si opera "Traviata", ultimul spectacol din cadrul Festivalului Verdi.Biletele pot fi achizitionate de la Agentia Teatrului si online pe www.tnobconstanta.ro bilete. Pentru recital biletele sunt disponibile…

- Sarbatoare mare pentru credincioșii ortodocși din Suceava, dar și din intreaga țara. Mii de pelerini au venit in fosta cetate de scaun a Moldovei, in pelerinaj, pentru a se ruga la moaștele Sfantului Ioan cel Nou.