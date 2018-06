Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de luni, langa o fosta fabrica situata in zona industriala din Bistrita au fost gasite 62 de flacoane cu substante periculoase. Este foarte posibil ca substanta in cauza sa fi fost folosita chiar la fabrica respectiva, iar flacoanele aruncate odata cu resturi de constructii. Proprietarul…

- Castelul Peleș a fost restaurat cu tul pentru sutiene, in loc de piele de Cordoba, iar mai mulți meșteri au fost aduși in inchisoare pentru a salva monumentul arhitectonic grav afectat de ciuperca. Sunt dezvaluirile facute de cel care a coordonat operațiunea de restaurare a Castelului Peleș, facuta…

- Polițiștii de investigare a criminalitatii economice efectueaza 67 de perchezitii, in 11 județe, la sedii de firme și la 40 de administratori banuiți de infractiuni economice, cu un prejudiciu de 500.000 de euro.

- Opt elevi ai Colegiului Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian” Zalau au participat, in perioada 20-22 aprilie, la a saptea editie a Concursului Regional de matematica aplicata in economie “ECOMAT”, desfasurata la Colegiul Economic “Partenie Cosma” din Oradea. Concurentii salajeni, toti de la clasele cu profil…

- Compania americana trimite in șomaj aproape 200 de muncitori. Fabrica de volane auto din Baia Mare a producatorului american TRW Automotive urmeaza sa isi inchida activitatea de productie, iar personalul va fi trimis in somaj, a declarat directorul AJOFM Maramures, Oana Osanu, citata de Agerpres.…

- Proiectul „Padurea de Maine” a mobilizat circa 200 de voluntari, sambata, care au ajutat la reimpadurirea a 10 hectare din localitatea Dumbravița, județul Brașov. Comunitatea locala s-a alaturat studenților Facultaților de Silvicultura și Ingineria Lemnului de la Universitatea Transilvania din Brașov,…

- Pentru trenurile de calatori care ar fi trebuit sa tranziteze zona afectata, s-a luat masura transbordarii pasagerilor cu ajutorul unor mijloace auto. Potrivit CFR, incidentul s-a petrecut joi seara, in jurul orei 19,00, cand unul din cele 38 de vagoane ale trenului marfar a deraiat la iesire…

- Hidrologii au prelungit avertizarea COD PORTOCALIU de inundatii pentru mai multe rauri din judetele Giurgiu si Teleorman, pana duminica, 11 martie, la ora 12:00, interval in care vor fi si sub COD GALBEN rauri din mai multe județe din țara. Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitatiilor lichide…