- Politia spaniola a anuntat miercuri ca a confiscat aproape 4 milioane de masti medicale contrafacute, cu prilejul unei operatiuni care a vizat o reuniune a unui grup de tineri care incalcau restrictiile antiepidemice in vigoare, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Romania trimite echipamente de protecție medicala pentru lupta impotriva COVID-19 in Republica Moldova. Donația este in valoare de aproximativ 11 milioane de lei."Urmare a vizitei președintelui Klaus Iohannis in Republica Moldova și a activarii de catre Republica Moldova a mecanismului european de protecție…

- A fost emisa o noua alerta pentru șase tipuri de masti neconforme, in total fiind 158 de tipuri de masti care nu ofera protectia necesara impotriva coronavirusului, avertizeaza, vineri, InfoCons.

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a declarat ca autoritatea locala va folosi nebulizatoare in scoli, va asigura dezinfectant si masti de protectie, potrivit Agerpres. "La Prefectura Bucuresti a avut loc o intalnire cu reprezentantii sectoarelor si au fost stabilite masurile pe care trebuie…

- Cetațenii Republicii Moldova care intenționeaza sa calatoreasca in Germania pe cale aeriana, trebuie sa acorde o atenție deosebita la modelul de masca de protecție pe care il vor purta. In caz contrar nu vor fi lasați la bord.

- Celebritațile de la Hollywood impresioneaza cu fiecare apariție pe covorul roșu. Exista vedete care iși propun de fiecare data sa iasa in evidența cu cele mai excentrice ținute. Anul acesta au ales sa duca moda la un alt nivel și s-au adaptat excelent la condițiile pandemiei. Fanii au ramas uimiți cand…

- Solidaritate! Acesta este cuvantul care ar trebui sa ne caracterizeze pe toți in aceste vremuri dificile. Doar impreuna, responsabili și solidari, vom reuși sa invingem pandemia. Din fericire, in aceasta perioada, tot mai mulți albaiulieni sunt alaturi de noi pentru a sprijini lupta cu pandemia COVID…

- Sanatoriul din Brad cumpara echipamente de protecție pentru cadrele medicale, in contextul pandemiei de coronavirus. 885.680 lei este valoarea contractului prin care se achiziționeaza echipamentele de protecție. Contractul privind achiziționarea de protecție medicala in anul 2021 a fost imparțit…