- Dosar penal pentru furt pe numele unei femei de 36 de ani, la Timișoara. Ea este cercetata penal dupa ce a furat haine in valoare de aproape 2.000 lei dintr-un magazin. Femeia este recidivista și a fost eliberata din penitenciar in ianuarie.

- La data de 4 aprilie 2023, polițiștii Secției 3 Poliție Urbana Timișoara au reținut o femeie in varsta de 36 de ani banuita de furt. Aceasta a fost introdusa in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul I.P.J. Timiș. In fapt, in data de 04.04.2023, polițiștii Secției 3 Poliție Urbana Timișoara…

- Ana Morodan a fost reținuta pentru 24 de ore de Polițiștii de la Brigada Rutiera dupa ce a fost prinsa beata și drogata la volan, potrivit unor informații obținute in exclusivitate de GANDUL. Influencerița a fost reținuta pentru 24 de ore de polițiștii de la Brigada Rutiera, dupa ce ...

- Ana Morodan a fost reținuta pentru 24 de ore de Polițiștii de la Brigada Rutiera dupa ce a fost prinsa beata și drogata la volan. Mai mult, aceasta ar fi condus și fara permis. Ana Morodan s-a ales cu doua dosare penale Cea supranumita „Contesa digitala” a fost trasa pe dreapta marți, in jurul orei…

- Polițiștii Secției 2 Poliție Urbana Timișoara au reținut duminica un barbat in varsta de 35 de ani banuit de talharie. Individul a furat telefonul unei tinere chiar in fața oamenilor legii. „In fapt, in data de 26 februarie 2023, in jurul orei 15:30, polițiștii Secției 2 Poliție Urbana Timișoara, aflați…