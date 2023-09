Stiri pe aceeasi tema

- Un susținator al Partidului „Renaștere”, considerat drept formațiune satelit a fostului Partid „ȘOR”, a fost condamnat la patru ani de inchisoare, dintre care doi ani cu executarea pedepsei in penitenciar și doi ani cu suspendarea executarii pedepsei, dupa ce a amenințat și atacat polițiștii din Balți.…

- Un barbat din raionul Calarași a fost condamnat la cinci ani de inchisoare dupa ce și-a snopit in bataie concubina și a dat foc casei acesteia. Potrivit materialelor cauzei, tragedia s-a produs pe 12 februarie, cand individul se afla in casa concubinei sale și consuma bauturi alcoolice. La un moment…

- Un barbat in varsta de 38 de ani, din Balți, a fost condamnat la 15 ani de pușcarie, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis, pentru omorul amicului de pahar. Crima a avut loc pe 29 iunie 2023, intr-o casa de locuit din Balți, scrie Jurnal.md . „Urmare a unui conflict spontan aparut in urma…

- Un barbat din raionul Florești a fost condamnat la 10 ani de inchisoare cu ispasirea pedepsei in penitenciar de tip inchis, dupa ce a snopit in bataie cumnatul, cel din urma decedand la scurt timp la spital. Sentința a fost pronunțata marți, 1 august, de magistrații Judecatoriei Soroca. Potrivit materialelor…

- Primul dosar de coruptie din timpul pandemiei de COVID a fost soluționat definitiv, luna trecuta, prin lasarea in libertate a celor doi inculpați. Condamnat pe fond la 6 ani si 8 luni de inchisoare, fostul șef al Unifarm, Adrian Ionel, a primit, in final, o pedeapsa de un an cu amanarea aplicarii ei.…

- Un barbat de 48 de ani a fost condamnat la 12 ani de inchisoare, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis, pentru omor. Sentința a fost pronunțata de Judecatoria Balți, sediul Falești. Aceasta nu este definitiva și poate fi contestata cu apel la Curtea de Apel Balți, in termen de 15 zile.

- Barbatul judecat pentru uciderea din culpa a lui Cosmin Bașturea, in urma unui accident produs in luna decembrie a anului trecut, cand baiatul, in varsta de 15 ani, aflat pe marginea drumului, a fost lovit de o mașina condusa de Nicolae Gavrila sub influența bauturilor alcoolice (detalii AICI , AICI…

- Barbatul din Bascov, judetul Arges, care, in luna august a anului trecut, si-a ucis cinci membri ai familiei, inclusiv o fetita de cinci ani, nepoata sa, a fost condamnat de Curtea de Apel Pitesti la inchisoare pe viata, decizia instantei fiind definitiva. Curtea de Apel Pitesti a decis joi, sa respinga…