- O femeie de 48 de ani, vanzatoare intr-un magazin din municipiul Hunedoara, a fost lovita cu pumnii si picioarele de un client care ii ceruse o bautura alcoolica rece, dar femeia i-a explicat ca nu ii poate servi la temperatura dorita. Barbatul, care este recidivist pentru o fapta similara, a fost…

- Martorii au fost cei care au sunat de urgența la 112 cand au vazut scenele șocante. In urma incidentului, o femeie care vindea la un magazin din pasaj a suferit un atac de panica și a avut nevoie de ingrijiri medicale.Barbatul a fost prins la puțin timp.

- Doua persoane au fost ucise si o a treia a fost grav ranita in orasul Ludwigshafen, vestul Germaniei, de un barbat, el insusi ranit inainte de a fi arestat de politie, a anuntat marti politia locala, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie Iasi au anuntat, vineri, ca l-au prins si arestat pe agresorul tanarului de 29 de ani, din Botosani, care a fost gasit injunghiat in campusul studentesc Tudor Vladimirescu. Potrivit sursei citate, un barbat din judetul Vaslui este banuit ca l-a injunghiat…

- Antoine Conte (28 de ani), fostul fundaș dreapta al celor de la CSU Craiova, a fost arestat la domiciliu dupa ce acesta și-ar fi batut iubita. Transferat in acest sezon de Hapoel Tel Aviv dupa plecarea din Banie, Conte are parte de o perioada nefasta in Israel. Acesta a fost acuzat de violența domestica…

- La data de 13 august 2022, Poliția Orașului Campeni a fost sesizata de catre un barbat de 63 de ani, din Campeni, cu privire la faptul ca a fost agresat de fiul sau. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, la data de 6 august 2022, in timp ce se afla la domiciliul sau, pe fondul…

- BANUIT DE TALHARIE, REȚINUT DE POLIȚIȘTII FOCȘANENI Politiștii Biroului de Investigații Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Focșani, au reținut un barbat, in varsta de 27 ani, fața de care sunt efectuate cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de talharie. Miercuri,…