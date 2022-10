Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de oameni din lumea intreaga nu fac exercitii fizice suficiente si acest fenomen ar putea avea consecinte devastatoare in anii urmatori, a avertizat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), informeaza DPA. In perioada de 10 ani dintre 2020 si 2030, un numar suplimentar de aproximativ 500 de…

- Intr-un meci contand pentru etapa a patra a Campionatului Diviziei A la handbal, CSM Bacau a dispus pe teren propriu de CSM Focșani 2007 cu 43-25 (21-10). Explicația diferenței mari la care s-au impus gazdele: au folosit echipa de Liga Naționala, in timp ce oaspeții au avut in teren, practic, echipa…

- Emmanuel Lefebvre produce anual mii de tone de andive la ferma sa din nordul Frantei, insa in acest an ar putea renunta la activitate din cauza costurilor mari cu energia necesara pentru congelarea bulbilor recoltati, transmite Reuters. Situatia este similara in nordul si vestul Europei, unde cultivatorii…

- Secretarul general al ONU i-a avertizat marti pe liderii din intreaga lume cu privire la riscul unei „ierni a nemultumirii mondiale”, din cauza multiplelor crize care afecteaza omenirea, de la razboiul din Ucraina la incalzirea climei, relateaza AFP si dpa. „Criza puterii de cumparare se dezlantuie,…

- Au participat concurenți din Romania, Ucraina, Statele Unite ale Americii, Franța, Germania, Bulgaria, Polonia și Republica Moldova In perioada 12 – 14 august 2022, in Galați, s-a desfașurat a VIII-a ediție a tradiționalului festival internațional de șah clasic Festivalul de Șah Pro Logos Galați. La…

- Scriitorul Salman Rushdie, spitalizat in stare grava dupa ce a fost injunghiat in Statele Unite, ar trebui sa primeasca Premiul Nobel pentru Literatura, care va fi decernat in luna octombrie, sustine filosoful francez Bernard-Henri Levy in Journal du dimanche (JDD), potrivit AFP. „Nu-mi pot imagina…

- Oamenii de stiinta din Statele Unite au reusit sa relanseze circulatia sangvina si functionarea pentru cateva ore a celulelor din organele unor porci eutanasiati cu putin timp mai devreme, potrivit unui studiu care lasa sa se intrevada o raza de speranta in ceea ce priveste anumite utilizari medicale,…