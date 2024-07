Reciclarea ambalajelor, un coșmar pentru băcăuani E duminica, mai catre pranzișor. Cu doua sacoșe pline de bidoane de plastic, sticle și doze goale de bere – deh, a fost o saptamana fierbinte – ma indrept spre primul supermarket pentru a-mi recupera garanția. Noroc ca sunt cu mașina, pentru ca la Lidl, unde voiam sa merg, e coada. Și nu orice coada, […] Articolul Reciclarea ambalajelor, un coșmar pentru bacauani apare prima data in Deșteptarea.ro - Liderul presei bacauane . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

