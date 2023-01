Reciclare medicamente. Importanța reciclării (P) Deseurile de medicamente reprezinta o adevarata problema pentru mediul inconjurator, atunci cand ajung sa fie aruncate la gunoi sau deversate in reteaua de canalizare. Aruncarea acestora la intamplare, poate duce la contaminarea solului si a panzei freatice, cu substantele chimice din compozitia acestora, avand drept consecinta punerea in pericol a mediului si a sanatatii noastre. Potrivit Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014, medicamentele expirate, cu ambalajul deteriorat sau pe care nu le mai folosim trebuie predate farmaciilor: "Medicamentele expirate provenite de la populatie vor… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

