Reciclare baterii. Importanța reciclării! (P) Conform statisticilor Peste 160.000 de tone de baterii portabile, circa 800.000 tone de baterii de automobile si 190.000 de tone de acumulatori industriali ajung la gropile de gunoi in fiecare an. Pericolul O singura baterie ajunsa la gunoi poate polua 10 litri de apa. In componenta lor intra substante periculoase, toxice, precum litiu, nichel, plumb, mercur sau cadmiu, ce continua sa produca reactii chimice chiar si dupa ce bateriile sunt scoase din uz, de aceea bateriile trebuie reciclate separat. Dintre toate substantele pe care le contine o baterie, mercurul este cea mai periculoasa. In contact… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

