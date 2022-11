Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta in mega-dosarul de corupție al fostului lider PSD Liviu Dragnea, privind privatizarea si afacerile cu statul ale societații Tel Drum, ce ii aparținea factual dar nu și scriptic ex-liderului PSD Liviu Dragnea, scoate la iveala detalii surprinzatoare, unul dintre acestea fiind faptul ca Dragnea…

- Nume grele de politicieni apar in dosarul de mare corupție al lui Liviu Dragnea, privind privatizarea societații Tel Drum, unul dintre acestea fiind al lui Dan Șova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Rusia se folosește de nemulțumirile cetațenilor R.Moldova pe fondul scumpirilor uriașe, pentru a destabiliza guvernarea de la Chișinau. Declarația aparține președintelui R.Moldova, Maia Sandu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Liviu Dragnea ar putea scapa de inchisoare pe motiv de prescripție a faptelor, dupa ce dupa ce Inalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o decizie importata privind prescripția speciala, in urma deciziei Curții Constituționale conform careia prevederile articolului 155 din Codul Penal privind…

- DNA l-a trimis in judecata luni pe Liviu Dragnea, fostul președinte al PSD, in dosarul Tel Drum. Dragnea e acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, abuz in serviciu și alte infracțiuni. Alaturi de Dragnea au mai fost trimiși in judecata alți funcționari din Teleorman, precum și firma…

- Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea, fost presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, a fost trimis in judecata de DNA in dosarul Tel Drum, in care prejudiciul adus statului, in favoarea firmei Tel Drum, depaseste 31 de milioane de lei. Alaturi de acesta au fost deferiti justitiei functionari din…

- Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea, fost presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, a fost trimis in judecata de DNA in dosarul Tel Drum, in care prejudiciul adus statului, in favoarea firmei Tel Drum, depaseste 31 de milioane de lei.

- Liviu Dragnea, fostul șef al Partidului Social Democrat, ar putea avea din nou probleme cu procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Dragnea ar fi fost inregistrat de prietenii noii sale cuceriri, Oana Diana Leonte, in timp ce vorbea despre afacerile Tel Drum SA. Filmul ar fi ajuns in mainile procurorilor…