- * Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a lui Gabriel Oprea, la data faptelor viceprim-ministru pentru Securitate Nationala si ministru al Afacerilor Interne, pentru comiterea infractiunii de ucidere din culpa, in dosarul privind accidentul rutier ce a determinat decesul politistului Bogdan…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Alba au dispus trimiterea in judecata a inculpatului Bordea Petrica, in varsta de 45 de ani, pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor. Agresiunea a avut loc in 18 februarie pe raza localitații Cilnic. Polițiștii au fost anunțați la momentul…