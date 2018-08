Rechizitoriu DNA: Liviu Dragnea se comporta ca un posesor al insulei Belina

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA susțin, in rechizitoriul dosarului Belina, obținut de STIRIPESURSE.RO, cauza in care a fost trimisa in judecata Sevil Shhaideh,fost vicepremier și actual consilier al Vioricai Dancila, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, ar fi mers in repetate randuri pe Insula Belina, comportandu-se "cel…

- Dovada ca Liviu Dragnea a colaborat cu ”statul paralel”, furnizata oficial chiar de Guvern. Liderul PSD a semnat in 2014 un protocol secret de colaborare cu Serviciul Roman de Informații, dupa cum reiese dintr-un raspuns oficial furnizat unui cititor G4Media.ro chiar de catre Ministerul Dezvoltarii,…

- Din raspunsul oficial rezulta ca la minister au fost semnate in total patru protocoale cu SRI: in 2007, 2008, 2012 si 2014. Liviu Dragnea a fost ministru al dezvoltarii regionale in perioada 21 decembrie 2012 – 17 decembrie 2014, fiind succedat in functie de Sevil Shhaideh. Dragnea a declarat despre…

- Judecatorii inaltei Curti de Casatie si Justitie a pronuntat primele decizii in cazul DGASPC Teleorman, in dosarul in care Liviu Dragnea a fost acuzat de instigare la abuz in serviciu si fals intelectual. Astfel, Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu…

- Intrebat cum a ajuns sa-l propuna pe Gabriel Vlase la conducerea SIE, Klaus Iohannis a raspuns: "Printr-o analiza atenta". "Am analizat candidatii posibili si, tinand cont de experienta, expertiza si pregatirea domnului Vlase, l-am invitat si i-am spus ca analiza a condus la aceasta oportunitate…

- La o seara dupa mitingul organizat de PSD in Piata Victoriei din Bucuresti, liderul social-democrat, Liviu Dragnea, a lansat o serie de amenintari. Liderul PSD i-a avertizat pe procurori „sa nu dea curs dementei“ de a cerceta plangerea penala impotriva Vioricai Dancila, i-a numit „sobolani“ pe protestatarii…

- Fondurile Pilon II fac in prezent subiectul unui scandal politic in con­textul in care Executivul a schimbat de mai multe ori „arhitectura“ acestora prin reducerea contributiilor partici­pantilor din salariul brut.Potrivit unor informatii aparute in presa, Guvernul intentioneaza sa diminueze…

- Procurorii DNA au pus sechestru pe averea lui Sevil Shhaideh, urmarita penal pentru abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave in dosarul Belina, potrivit Romania TV. In același dosar este cercetat și Liviu Dragnea, liderul PSD.