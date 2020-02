Rechizitoriu: cum opera si santaja politistul penal de la Todiresti

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii democrati l-au acuzat in Senat pe Donald Trump ca este o „amenintare“ la adresa democratiei, in incheierea unui rechizitoriu adresat atat alegatorilor americani, cat si alesilor insarcinati sa judece daca presedintele merita sa fie destituit, relateaza AFP.

- Gheorghe Dinca sustine ca, desi a gasit asupra fetei telefonul uitat de el in casa, n-a banuit deloc ca Alexandra ar fi sunat la 112 si nici nu s-a temut ca s-ar putea trezi cu politia la usa.In ziua in care a rapit-o pe Alexandra Macesanu si o ducea, sechestratain masina, spre casa lui, Dinca spune…

- DIICOT a anunțat, miercuri, trimiterea in judecata a dosarului Caracal. Procurorii trimit in fața instanței doi inculpați. Este vorba despre Gheorghe Dinca, acuzat, printre altele, și de uciderea celor doua fete disparute, respectiv despre barbatul care ar fi violat-o pe Luiza Melencu, in casa lui Dinca.

- Un membru al comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap din Iași, poreclit Sile Camataru, cerea pe fața șpaga orice de la solicitanți, de la bani la oua, pasca sau porci, pentru a elibera certificate de handicap, informeaza Ziarul de Iași. Barbatul in varsta de 66 de ani a fost condamnat definitiv…

- Elena Postolache, sef al Laboratorului de analize medicale din cadrul Spitalului de Psihiatrie „prof. dr. Alexandru Obregia”, a fost trimisa in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzata de luare de mita. Procurorii arata, in rechizitoriu, ca in perioada…