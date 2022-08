Stiri pe aceeasi tema

- Vacanța de vara se apropie de sfarșit, din pacate pentru elevi, dar și pentru parinți. Experții se așteapta ca situația economica sa se inrautațeasca in perioada urmatoare, ceea ce inseamna ca parinții vor fi nevoiți sa cheltuie mai mulți bani pe rechizitele celor mici. Cheltuieli mai mari pentru inceputul…

- Principala preocupare a parinților cu privire la cheltuielile generate de inceperea anului școlar este reprezentata de creșterea prețurilor (57%), in condițiile in care mai mult de jumatate (54%) estimeaza o incetinire a economiei in urmatoarele șase luni, iar 33% spun ca situația lor financiara s-a…

- Inceputul unui an școlar vine cu noi provocari, atat pentru copii, cat și pentru parinți. Rechizitele școlare standard de care copiii au nevoie pot fi cumparate din timp, intocmirea listei și achiziția produselor, in funcție de clasa și varsta copiilor te

- Politistii de frontiera au fost nevoiti, de la inceputul vacantei scolare, sa intrerupa calatoria a peste 500 de cetateni romani minori, ca urmare a faptului ca parintii/insotitorii nu detineau documentele necesare pentru a calatori in afara tarii impreuna cu minorul. Numarul reprezinta aproximativ…

- Peste 500 de copii romani nu au putut ieși din țara sa plece in vacanța, in ultimele trei saptamani, intrucat parintii sau insotitorii acestora nu au deținut documentele necesare pentru a putea calatori in strainatate, a informat duminica Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (ITPF), citat…

- Politistii de frontiera au fost nevoiti, de la inceputul vacantei scolare, sa intrerupa calatoria a peste 500 de cetateni romani minori, ca urmare a faptului ca parintii/insotitorii nu detineau documentele necesare pentru a calatori in afara tarii impreuna cu minorul. Politia de Frontiera aminteste…

- Copiii ucraineni nu ar trebui sa fie dați spre adopție in Rusia, a declarat o reprezentanta a ONU, la New York, dupa ce mii de copii ucraineni ar fi fost transferati in Rusia de la inceputul invaziei rusești in Ucraina, relateaza AFP, potrivit News.ro . „Insistam in continuare, inclusiv pentru Federația…

- Anul acesta inscrierea la gradinita a copiilor cu varste intre 3 si 6 ani incepe pe 30 mai In perioada 17 18 iunie emotiile parintilor se muta in fata listelor cu copiii admisi Parintii copiilor care au depus cerere pentru inscriere in invatamantul primar asteapta zilele acestea cu nerabdare listele…