- Rechinii din apele de coasta ale Braziliei au fost descoperiți cu urme semnificative de cocaina in organism, confirmand temerile oamenilor de știința cu privire la impactul drogurilor aruncate in ocean asupra vieții marine. Un studiu recent, concentrat pe 13 rechini brazilieni salbatici, a dezvaluit…

- Doi adulti si un copil s-au inecat, duminica, in judetul Buzau dupa ce au intrat sa se racoreasca intr-un canal de irigatii si in apele raului Buzau. In localitatea Valcele din comuna buzoiana Ulmeni, un barbat s-a inecat intr-un canal de irigatii. Acesta a fost scos din apa si i-au fost aplicate manevre…

- In zilele toride de vara, o bautura pot deveni periculoase pentru sanatate, chiar și in cantitați mici. Prof. dr. Vlad Ciurea avertizeaza asupra riscurilor asociate in condiții de temperaturi ridicate.

- Pana la aceasta ora, baiețelul disparut in apele raului Siret la Liteni nu a fost gasit. ”Din pacate, nu sunt foarte multe informații despre zona unde se presupune ca ar fi disparut sub apa, ci doar locul de pe mal unde au fost gasite hainuțele copilului. Cautarile pompierilor militari vor fi reluate…

- Intr-o sesiune extinsa cu participarea Indiei, Braziliei, Turciei și a altor țari non-occidentale, recunoscand peisajul global in schimbare, liderii G7 au incercat sa angajeze liderii acestor națiuni in cauze, de la schimbarile climatice la gestionarea competiția economica cu China.

- Barajul unei hidrocentrale din sudul Braziliei a cedat in urma zilelor de ploi abundente, care au declanșat inundații masive. Tragedia a provocat moartea a peste 30 de persoane, iar alte 60 sunt date disparute in statul Rio Grande do Sul, conform informațiilor furnizate de BBC, titreaza News.ro…

- La data de 1 mai 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța au decis reținerea unui individ, suspectat de trafic de droguri de mare risc. Potrivit investigațiilor efectuate, in perioada noiembrie 2023 – aprilie…