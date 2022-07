Rechinii dau târcoale și Barcelonei. Plajele au fost închise Alerta in Barcelona dupa ce un rechin a fost filmat la doar 100 de metri de tarm. Mai multe plaje au fost inchise pentru inotatori. Autoritatile spun ca ar fi vorba de cel mai rapid rechin din lume, care poate atinge o viteza maxima de 75 de km pe ora si dimensiuni de aproape 3 metri. Este pentru prima data in ultimii 10 ani cand un rechin din specia Mako este observat in Marea Mediterana. Aparitia lui provoaca ingrijorare, mai ales dupa ce doua turiste, dintre care una romanca, au fost ucise de un rechin in Egipt. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

