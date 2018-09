Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat, marți, referitor la o posibila rechemare in țara a ambasadorului Romaniei in SUA George Maior, ca toate variantele sunt luate in calcul, precizand ca i-a spus și personal ca nu e normal ca diplomații sa se implice in astfel de dezbateri.„Am…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca ar fi foarte bine daca Guvernul ar incepe procedura de rechemare a ambsasadorului Romaniei in SUA, George Maior, insa arata ca Iohannis il va ține in brațe pe acesta.”Daca Guvernul va incepe procedura de rechemare a domnului Maior și eu sper sa inceapa…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat sambata ca i s-a cerut premierului ca ministrul de Externe, Teodor Melescanu, sa porneasca procedura de rechemare in tara a ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior. “Are multe explicatii de dat in legatura cu protocoale si cu acuzatiile care au tot iesit…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, sambata seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca i-a solicitat premierului Viorica Dancila sa ii ceara ministrului de Externe, Teodor Melescanu, sa inceapa demersurile pentru rechemarea de la post a ambasadorului Romaniei in SUA, George...

- "Imi aduc aminte de inca o solicitare transmisa doamnei premier (in sedinta CEx al PSD - n.r.), ca Teodor Melescanu sa porneasca procedura de rechemare in tara a lui George Maior. Stiti procedura: ministru de Externe- premier-presedinte", a declarat Liviu Dragnea intr-o conferinta de presa. El a sustinut…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, a avut o intrevedere cu secretarul american al energiei, Rick Perry, iar discutiile au vizat legea offshore adoptata de Parlament. Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat sambata, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca intalnirea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit joi pe directorul Departamentului pentru afaceri internationale al American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), Stephen J. Schneider, context in care seful diplomatiei romane a reiterat ca tara noastra este si va ramane un aliat al Statelor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, vineri, o intrevedere cu ambasadorul Emiratelor Arabe Unite la Bucuresti, Dr. Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi, discutiile concentrandu-se asupra evolutiilor recente din Yemen si a impactului umanitar al conflictului, informeaza un comunicat…