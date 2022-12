Europa va intra in recesiune la iarna iar revenirea pe crestere nu se va intampla inainte de primavara anului urmator, a declarat luni comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, informeaza Reuters. “Vom avea o recesiune in aceasta iarna”, le-a spus Gentiloni jurnalistilor la sosirea la reuniunea Eurogrupului care are loc la Bruxelles. Europa se confrunta […] The post Recesiunea pune stapanire pe Europa, in aceasta iarna, potrivit comisarului european pentru economie, Paolo Gentiloni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .