Recesiunea nu va sparge ușa economiei mondiale! Se așteapta ca economia globala sa evite o recesiune anul viitor, dar criza severa a energiei va duce la o incetinire brusca, Europa fiind cea mai grav afectata regiune, a anunțat Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica, solicitand bancilor bancilor centrale sa continue sa iși majoreze ratele dobanzilor. Creșterea produsului intern brut (PIB) global este […] The post Recesiunea nu va sparge ușa economiei mondiale! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

