Stiri pe aceeasi tema

- ONU organizeaza in zilele de 3 și 4 decembrie un summit special pe agenda caruia se afla problemele actualei pandemii de Covid-19, indeosebi problema vaccinurilor impotriva acestui virus. In format virtual, 140 șefi de stat și de guvern, plus miniștrii Sanatații ai țarilor respective fac un schimb de…

- Europarlamentarul PNTCD Cristian Terhes afirma ca vaccinurile anti-COVID despre care se vorbeste in prezent nu sunt ca vaccinurile obisnuite, care au salvat multe vieti, ci folosesc o tehnologie inca nefolosita pe oameni. Acesta atrage atentia ca, inainte de a se vorbi despre vaccinare in masa, oamenii…

- Presedintele afgan Ashraf Ghani i-a indemnat marti pe donatorii internationali sa continue sa ajute tara sa, chiar daca el se asteapta la o reducere a acestui ajutor in contextul unei economii mondiale afectate de pandemia de COVID-19, informeaza AFP. "Suntem pe cale sa traim una dintre…

- UE ar putea da unda verde comercializarii vaccinurilor dezvoltate de Moderna si Pfizer / BioNTech la mijlocul lunii decembrie, a anuntat presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dupa un summit unde cele 27 tari au discutat despre o coordonare a masurile de combatere a pandemiei.…

- Peste 10.000 de noi decese provocate de coronavirus au fost inregistrate in lume miercuri, in momentul in care Europa și Statele Unite se confrunta cu al doilea val al pandemiei, a anuntat azi AFP, citata de hotnews . Este prima oara de la inceputul pandemiei cand este atinsa aceasta cifra simbolica…

- Peste 10 milioane de cazuri de COVID-19 au fost raportate oficial in America Latina si Caraibe, potrivit unui bilant realizat de AFP pe baza datelor oficiale, sambata, la ora 06:40 GMT, potrivit Agerpres.Citește și: DOSAR La o luna de la scoaterea din țara Mario Iorgulescu era 'total independent…

- America Latina si Australia au solicitat vineri marilor puteri la sesiunea Adunarii Generale anuale a ONU sa dea dovada de solidaritate in gestionarea pandemiei de COVID-19, in special prin acces gratuit la viitoarele vaccinuri precum si acordarea de credite internationale fara dobanda, transmite AFP.…

- Seful OMS sustine ca cea mai rapida metoda de a incheia pandemia si de a accelera redresarea economica este ca oamenii din toate tarile sa fie vaccinati. Citeste si: OMS: "Sansele de a castiga la loto sunt mai mari decat sa scapi de infectarea cu Covid-19" "Ne scufundam sau inotam…