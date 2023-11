Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat luni, in plen, ca la inceputul sedintei, un deputat „mai rusofil”, caruia nu merita sa ii spuna numele, a venit si i-a spus: „Am sa o violez pe ma-ta!”. In replica, liderul AUR, George Simion, susține ca va arata cum a fost el jignit. Presedintele…

- Președintele Klaus Iohannis va organiza vineri, 1 Decembrie, la pranz, o recepție la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Vor fi cateva sute de invitați, dar printre ei nu se numara și președinții partidelor de opoziție, George Simion (AUR) și Catalin Drula (USR).Partidele de Opoziție…

- Fostul ministru al transportului, Radu Berceanu a dat de pamant cu doi dintre cei mai importanți oameni din politica romaneasca și a emis niște teorii sumbre despre viitorul Partidului Național Liberal. Președintele Klaus Iohannis a fost criticat aspru de fostul ministru PDL. Radu Berceanu care recunoaște…

- Avionul privat de lux cu care președintele Klaus Iohannis zboara saptamana aceasta in Africa costa și 62 de milioane de dolari, are o autonomie de 12.500 de kilometri și are pana și duș. Președintele Klaus Iohannis pleaca intr-un turneu in Africa. De data aceasta, președintele roman a inchiriat un avion…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a cerut sambata guvernelor din Romania si Bulgaria sa elimine taxa de pod de la Giurgiu – Ruse, potrivit Agerpres. „Aceasta taxa de pod reprezinta un obstacol in calea liberei circulatii de persoane si bunuri intre tarile noastre. Dupa aderarea la Schengen nu vor mai…

- Presedintele Klaus Iohannis revenit, miercuri, asupra declarațiilor facute cu o zi inainte in legatura cu posibilitatea ca o drona ruseasca sa se fi prabușit pe teritoriul Romaniei in timpul atacurilor asupra porturilor ucrainene de la Dunare. In deschiderea Summitului Initiativei celor Trei Mari, Iohannis…

- Presedintele Klaus Iohannis a sosit, vineri dupa-amiaza, in Delta Dunarii, unde efectueaza o vizita impreuna cu sotia sa, Carmen Iohannis, si ministrul Mediului, Mircea Fechet. Imbracați complet in alb, Klaus si Carmen Iohannis au ajuns, in jurul pranzului, in Delta Dunarii. Conform Administratiei Prezidentiale,…