Stiri pe aceeasi tema

- ZIUA EUROPEI, la Cotroceni. Administratia Prezidentiala organizeaza, miercuri, receptia de Ziua Europei. Liviu Dragnea si Viorica Dancila au spus deja ca vor veni, în timp ce Calin Popescu Tariceanu a anuntat ca nu va da curs invitatiei.

- "Am luat decizia, tinand cont de atitudinea presedintelui din ultima perioada, de a nu participa la sarbatorirea Zilei Europei, pe 9 mai, adica nu voi da curs invitatiei de a merge la Cotroceni la aceasta receptie, pentru ca mie mi se pare ca presedintele, prin declaratiile pe care le-a facut, a jignit…

- Tariceanu nu merge la recepția de la Palatul Cotroceni, de Ziua Europei: Consider ca șeful statului a jignit grav primul ministru, a spus liderul ALDE, vineri, la Constanța. Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu a spus ca a luat decizia de a nu participa la receptia de Ziua Europei de la Palatul…

- Liviu Dragnea a anuntat ca atat el, cat si premierul Viorica Dancila vor participa la receptia de la Palatul Cotroceni, organizata cu prilejul Zilei Europei. "Eu voi confirma participarea la acest eveniment, la Cotroceni. Doamna prim-ministru mi-a spus acum ca si dumneaei, impreuna cu ministrii, vor…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat joi ca nu vede niciun motiv serios pentru care seful statului Klaus Iohannis sa ceara demisia premierului Viorica Dancila si a confirmat ca va merge, alaturi de premier si de membrii Guvernului la receptia organizata la Palatul Cotroceni cu…

- Liviu Dragnea, a anuntat, joi seara, ca va onora invitatia presedintelui Klaus Iohannis de a merge, pe 9 mai, la ceremonia de celebrare a Zilei Europei, presedintele Camerei Deputatilor precizand ca si premierul Viorica Dancila va merge la Cotroceni.

- Intalnire cruciala in mijlocul scandalului care zguduie scena politica. Presedintele Klaus Iohannis ar putea sta fata in fata cu premierul Viorica Dancila si liderii coalitiei, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, in cateva zile, la receptia data la Cotroceni pentru Ziua Europei. Administratia…

- ”Am avut in aceasta dupa-amiaza o intalnire despre care cred ca e bine sa știți: i-am primit pe Viorica Dancila și pe Liviu Dragnea la Cotroceni. A fost planificata din seara cand a avut loc depunerea juramantului din partea noului Guvern, rostul a fost de a defini cadrul colaborarii instituționale…