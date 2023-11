Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan nu este asteptat sa asiste la meciul amical Germania - Turcia de la Berlin, prevazut pe 18 noiembrie, a anuntat, miercuri, Federatia germana de fotbal (DFB), citata de DPA.DFB nu a fost avertizata deocamdata ca presedintele Erdogan, care va calatori in Germania…

- Cancelarul german Olaf Scholz efectueaza in acest weekend a treia sa vizita in Africa sub-sahariana in doi ani, deoarece conflictele din alte parti evidentiaza importanta tot mai mare a unei regiuni bogate in energie in care Berlinul a avut in mod traditional o implicare redusa, transmite Reuters. El…

- Cancelarul german Olaf Scholz a promis Kievului inca un sistem de aparare aeriana Patriot in iarna care vine, dupa o intalnire in Spania cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Intarirea apararii aeriene a Ucrainei cu sistemul Patriot „este cel mai necesara in acest moment”, a declarat Scholz…

- Cancelarul german Olaf Scholz a cerut sambata guvernului polonez sa dea explicatii cu privire la problema "vize contra bani pentru migranti", care a provocat un scandal in politica poloneza, in contextul in care dezbaterea privind imigratia se intensifica in Germania, informeaza Reuters, conform news.ro.Solicitarea…

- Cancelarul german Olaf Scholz a apreciat marti ca nu se intrevede deocamdata o rezolvare pasnica a conflictului in Ucraina, relateaza dpa, conform Agerpres.Germania nu trebuie sa intoarca spatele brutalitatii zilnice a razboiului, a afirmat Scholz, la un forum din Berlin. „Aceasta necesita…

- Cancelarul german Olaf Scholz s-a accidentat la fața dupa ce a cazut in timp ce facea o alergare, motiv pentru care și-a anulat unele intalniri programate in acest weekend, a anunțat sambata seara, 2 septembrie, guvernul de la Berlin, potrivit news.ro.Executivul a menționat ca liderul german, in varsta…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat joi ca energia geotermala de adancime are un mare potential pentru generarea de caldura in Germania, in conditiile in care Berlinul urmareste sa elimine treptat combustibilii fosili din sistemul sau de incalzire, relateaza Reuters, citat de news.ro.Germania…