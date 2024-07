Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a transmis miercuri omologului sau rus, Vladimir Putin, ca Ankara ar putea contribui la stabilirea unei baze pentru a se pune capat razboiului dintre Ucraina si Rusia si ca este posibila o pace echitabila care sa convina ambelor parti, a anuntat presedintia…

- Leo Grozavu, unul dintre experții GSP pe perioada Euro 2024, a taxat componența lotului Romaniei, care nu a conținut o dublura pentru fundașul stanga Nicușor Bancu. Romania a fost eliminata de la Campionatul European, 0-3 cu Olanda in optimile de finala. Suspendat, Bancu a fost inlocuit in primul „11”…

- Romanii vor intra in Turcia doar cu buletinul. Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a semnat un decret prezidential, cu ocazia vizitei pe care premierul Marcel Ciolacu o face marti la Ankara.Decizia se va operationaliza in jurul datei de 1 iunie, potrivit unor surse oficiale. Cetatenilor romani…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a semnat marți, 21 mai, un decret prezidential, cu ocazia vizitei pe care premierul Marcel Ciolacu o face la Ankara, prin care romanii vor intra in Turcia doar cu buletinul dupa 1 iunie.„Cetatenilor romani care detin o carte nationala de identitate li se acorda…

- Cu doua zile inainte de vizita sa oficiala la Ankara, premierul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat sambata ca ii va cere presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan "sa anuleze decizia" de a transforma in moschee fosta Biserica ortodoxa Sfantul Mantuitor din Chora de la Istanbul.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat despre eforturile de a livra ajutor umanitar in Fasia Gaza si de a ajunge la o pace echitabila si durabila in regiune in timpul unei intalniri cu liderul Hamas, Ismail Haniyeh, care a avut loc sambata

- Seful miscarii islamiste palestiniene Hamas, Ismail Haniyeh, va avea in acest sfarsit de saptamana o intrevedere cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan in Turcia, a anuntat acestea din urma miercuri, informeaza AFP. „Liderul cauzei palestiniene va fi invitatul meu in acest weekend”, a declarat Erdogan…

- Valerie Lungu și mama ei sunt intr-un nou scandal! Influencerița și Victoria Lungu nu mai vorbesc deloc in momentul de fața și, mai mult decat atat, nu se mai urmaresc nici pe rețelele de socializare. Iata ce mesaje acide a transmis vedeta pe InstaStory!