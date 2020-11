Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a respins, joi, toate ofertele bancilor depuse in cadrul licitatiei pentru o emisiune de obligatiuni de stat pe 53 de luni, prin care intentiona sa atraga 500 de milioane de euro, considerandu-le la un nivel neacceptabil al pretului ofertat. Bancile participante…

- Inaltpresfințitul teodosie, arhiepiscopul Tomisului, i-a trimis o scrisoare premierului Ludovic Orban, prin care cere ridicarea restricțiilor pentru ca pelerinajul de la peștera Sfantului Andrei și avertizeaza Guvernul sa nu subestimeze oamenii care vor ieși in strada. In scrisoare sa, IPS Teodosie,…

- Guvernul si Ministerul Mediului vor sustine proiectele Primariei Capitalei privind asigurarea unui mediu sanatos, astfel incat bucurestenii sa aiba "un oras curat", a declarat, vineri, premierul Ludovic Orban. "Am tinut sa fiu prezent la prima discutie serioasa dintre domnul primar general…

- Azerbaidjanul a afirmat ca trupele sale au cucerit duminica orașul Shushi din Nagorno Karabah, o versiune dezmințita imediat de Armenia, care admite însa ca au loc lupte grele pentru controlul acestui oraș strategic, scrie AFP.Capturarea Shushi ar reprezenta o victorie majora pentru Azerbaidjan…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, a carui tara este un actor-cheie in Libia, a pus la indoiala vineri viabilitatea armistitiului national permanent intre beligerantii libieni incheiat la Geneva sub egida ONU, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Acordul cu privire la un armistitiu de azi…

- Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursa din Romania ( ARIR ) a anunțat ca Intercapital Invest se alatura ARIR in calitate de Membru Afiliat. Guvernul NU vrea o alta STARE DE URGENȚA: Nu vrem sa ajungem la un “lockdown” Intercapital Invest este prezenta in piața de capital din Romania…

- Copresedintele Aliantei USR PLUS, Dan Barna, a declarat, sambata, la Bacau, ca daca nu se vor face investitii in regiunea Moldovei, tinerii vor continua sa aiba ca prima optiune plecarea in strainatate. "Asa cum am vorbit cu Ludovic Orban de mai multe ori, intelege foarte clar si intelege…

- Marea Britanie anunta ca a incheiat ”primul acord comercial major” post-Brexit cu a treia economie a lumii Guvernul britanic a anuntat vineri ca a incheiat cu Japonia primul sau acord comercial 'major' de la iesirea tarii din Uniunea Europeana la sfarsitul lunii ianuarie, transmite…