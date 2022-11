Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, s-a declarat "increzator" privind mentinerea acordului exporturilor de cereale din Ucraina, dupa o conversatie cu omologul sau rus, Vladimir Putin, care insa vrea "garantii reale" din partea Kievului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut din nou, joi, incetarea razboiului din Ucraina, intr-un discurs susținut la o conferința din Kazahstan la care participa și președintele rus Vladimir Putin, potrivit CNN . „Fiecare dintre noi simte impactul regional și global al crizei din Ucraina … In…

- Ministerul turc al externelor a transmis sambata, 1 octombrie, ca respinge decizia Rusiei de anexare a regiunilor ucrainene Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie, amintind ca nu a recunoscut nici anexarea Crimeei din 2014, relateaza Reuters . „Aceasta decizie, care constituie o incalcare grava a principiilor…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a avut joi o convorbire telefonica cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, pe care l-a indemnat insistent sa actioneze pentru reducerea tensiunilor in Ucraina si sa prelungeasca acordul privind exportul de grane pe Marea Neagra, a declarat biroul prezidential…

- Ucraina a anuntat cu Rusia a 215 militari, printre care sefi ai apararii de la combinatul siderurgic Azovstal din orasul Mariupol, simbol al rezistentei la invazia rusa.„Am reusit sa eliberam 215 de persoane”, cel mai mare schimb de la inceputul invaziei ruse in februarie, a declarat la televiziune…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a declarat joi, ca doreste ca si cerealele din Rusia sa fie exportate, adaugand ca Vladimir Putin are dreptate sa se planga ca cerealele care pleaca din Ucraina in baza unui acord sub egida ONU se indreapta mai degraba catre tari bogate, decat catre cele sarace,…

- Cea mai importanta asociatie de business din Turcia a confirmat ca a primit o scrisoare din partea Trezoreriei SUA care o avertizeaza cu privire la posibile sanctiuni daca tara va continua sa faca afaceri cu Rusia, potrivit RFI. Washingtonul este din ce in ce mai alarmat de faptul ca guvernul si intreprinderile…