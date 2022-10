Stiri pe aceeasi tema

Turcia nu va ratifica cererea de adeziune a Suediei si Finlandei la NATO "atat timp cat promisiunile" facute de cele doua tari nordice nu vor fi "tinute", a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza AFP.

Din mai multe motive, Recep Tayyip Erdogan face aproape zilnic declarații impotriva Greciei. Același tipar este urmat și de demnitari turci de top, in timp ce analiștii turci nu inceteaza sa vorbeasca despre - și sa prezinte(!) - modalitați de invadare a Greciei de catre trupele turcești, scriu grecii…

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat, joi dupa-amiaza, vizita presedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, considerand-o "un mesaj puternic de sustinere din partea unei tari importante".

Țarile occidentale sunt din ce in ce mai ingrijorate de intensificarea cooperarii dintre Rusia și Turcia, noteaza sambata ziarul Financial Times, citand surse occidentale neidentificate, in urma discuțiilor dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele turc Recep Tayyip Erdogan, care au…

Ministerul Energiei din Turcia va incerca sa rezolve o disputa aparuta intre partile implicate in proiectul unei centrale nucleare in valoare de 20 de miliarde de dolari, pe care grupul rus Rosatom o construieste la Akkuyu in sudul Turciei, transmite Reuters.

Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a amenintat din nou luni ca "va ingheta" aderarea Suediei si Finlandei la NATO daca acestea nu respecta conditiile puse de Turcia, relateaza AFP si Reuters.

Pompierii s-au luptat miercuri cu un incendiu de padure izbucnit in apropierea orasului turistic Datca din sud-vestul Turciei, unde se intalnesc marile Egee si Mediterana, au anuntat autoritatile locale si media, informeaza Reuters.

Prim-ministrul israelian Yair Lapid si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan au avut o discutie telefonica duminica, in care si-au exprimat speranta de imbunatatire a relatiilor dintre tarile lor, a informat biroul de presa al lui Lapid, potrivit Xinhua.