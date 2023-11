Stiri pe aceeasi tema

- Atac dur la adresa Israelului. Presedintele Turciei, islamistul Recep Tayyip Erdogan, a declarat miercuri ca Israelul este un „stat terorist” care comite crime de razboi si incalca dreptul international in Gaza. De asemenea, a spus ca premierul israelian, conservatorul Benjamin Netanyahu, „e pe duca”,…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat vineri ca Israelul va trebui „sa dea socoteala” pentru „crimele impotriva umanitatii” comise impotriva populatiei civile in Fasia Gaza, unde peste 11.000 de persoane au fost ucise in represaliile militare israeliene ce au urmat incursiunii gruparii…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, considera ca sprijinul manifestat de Recep Tayyip Erdogan, presedintele Turciei - țara membra NATO -, fata de miscarea islamista palestiniana Hamas, aflata in razboi cu Israelul, nu creeaza probleme pentru alianta militara nord-atlantica.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a denuntat vineri, la Astana, in cadrul unui summit al statelor turcice, ca in Fasia Gaza se comite in prezent o "crima impotriva umanitatii" si a cerut oprirea uciderii civililor, indiferent daca sunt arabi sau evrei, potrivit EFE, conform Agerpres.Totodata,…

- Ministerul israelian de Externe a denuntat cu fermitate miercuri declaratiile presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care i-a calificat pe membrii miscarii islamiste palestiniene Hamas drept "eliberatori care isi protejeaza pamantul", relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Nici macar incercarea presedintelui…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis duminica sa “demoleze Hamas”, in timp ce trupele sale se pregateau sa intre in Fașia Gaza in urmarirea militanților islamiști, noteaza Reuters. Israelul le-a cerut locuitorilor din Gaza sa evacueze sudul, ceea ce sute de mii de oameni au facut deja in…

- Israelul nu se comporta ”ca un stat” in Fasia Gaza, unde armata israeliana a lansat noi raiduri miercuri, 11 octombrie, drept riposta la atacul sangeros al Hamas, a declarat miercuri presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. ”Israelul nu trebuie sa uite ca, daca se comporta ca o organizatie, mai degraba…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-ar fi spus duminica președintelui american Joe Biden ca Israelul nu are alta opțiune decat sa intreprinda o operațiune terestra in Gaza ca raspuns la atacul Hamas, noteaza Axios.com.„Trebuie sa intram”, i-a spus Netanyahu lui Biden, a relatat Axios, citand…