Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a acuzat luni pe omologul sau american Joe Biden ca are "mainile patate cu sange" din cauza sprijinului acordat Israelului, in contextul raidurilor israeliene din Fasia Gaza, relateaza AFP si Reuters. El a criticat in special aprobarea de catre administratia…

- Conform Agerpres , liderul de la Casa Alba si-a exprimat, de asemenea, ingrijorarea cu privire la "siguranta jurnalistilor" dupa ce o lovitura israeliana a distrus o cladire-turn cu 13 etaje din Gaza care adapostea mai multe media internationale, inclusiv sediul agentiei americane AP, potrivit unui…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a lansat vineri un apel catre ONU si tarile musulmane, grupate in cadrul Organizatiei Cooperarii Islamice (OCI), sa actioneze cat mai rapid pentru a stopa cele mai grave confruntari din ultimii ani dintre Israel si militantii din Fasia Gaza, mentionand ca Turcia…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a lansat vineri un apel catre ONU si tarile musulmane, grupate in cadrul Organizatiei Cooperarii Islamice (OCI), sa actioneze cat mai rapid pentru a stopa cele mai grave confruntari din ultimii ani dintre Israel si militantii din Fasia Gaza, mentionand ca Turcia…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a lansat vineri un apel catre ONU si tarile musulmane, grupate in cadrul Organizatiei Cooperarii Islamice (OCI), sa actioneze cat mai rapid pentru a stopa cele mai grave confruntari din ultimii ani dintre Israel si militantii din Fasia Gaza, mentionand ca Turcia…

- Mișcarea islamista Hamas, aflata la putere în Fâșia Gaza, a trecut "o linie roșie" cu lansarile sale de rachete asupra Israelului luni seara, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu, promițând un raspuns puternic din partea statului evreu, potrivit AFP."Organizațiile…

- Presedintele american Joe Biden va impune incepand de marti noi restrictii de calatorie intre Statele Unite si India, din cauza epidemiei de Covid-19, interzicand accesul in SUA a majoritatii persoanelor care nu sunt cetateni ai SUA, a declarat un oficial al Casei Albe, citat de Reuters. Noile…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat vineri declarațiile președintelui american Joe Biden despre Vladimir Putin, președintele Rusiei. Erdogan spune ca astfel de comentarii sunt „inacceptabile” și nedemne de un președinte american, relateaza Reuters.