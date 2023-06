Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe va reprezenta Romania la ceremonia inaugurare a lui Recep Erdogan in funcția de președinte al Turciei. Bogdan Aurescu a punctat ca Romania și Turcia sunt parteneri strategici, cu relații economice solide și legaturi interpersonale apropiate.

- Recep Erdogan iși incepe azi noul mandat. Va depune juramintul in Parlament, va merge la mausoleul lui Ataturk și va privi o grandioasa parada militara in curtea palatului prezidențial. Vor fi prezenți 21 de șefi de stat, plus 13 premieri și șeful NATO. {{682590}} Acest moment solemn se va intimpla…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a avut un dialog tensionat cu un jurnalist BBC pe tema opoziției Romaniei la dragarile efectuate de ucraineni pe canalul Bastroe și despre situația romilor din Romania.Redam discuția: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a transmis luni sa implinirea a 105 ani de la momentul Unirii Basarabiei cu Regatul Romaniei ca Romania a fost, este si va ramane deplin angajata in sprijinul Republicii Moldova, fie ca vorbim de asistenta financiara nerambursabila, de sprijin pentru reforme, pentru…

- Ministrul roman de externe, Bogdan Aurescu, alaturi de alți miniștri de externe, au cerut luni ca Uniunea Europeana sa aplice sancțiuni impotriva oligarhilor ruși care incearca sa destabilizeze statul de drept din Republica Moldova și Georgia.

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, luni, la Bruxelles, inaintea participarii la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, ca Romania si Ucraina vor organiza, in comun, in aprilie, prima Conferinta la nivel inalt privind securitatea la Marea Neagra in cadrul Platformei…

- Ministrul de Externe al Romaniei a reacționat la decizia CPI de a emite un mandat de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Puitin pentru crime de razboi.„Nu ar trebui sa existe impunitate pentru crimele internaționale comise in timpul razboiului ilegal al Rusiei impotriva UA????????! Romania…

- Bogdan Aurescu a declarat vineri, 17 martie, ca nu trebuie sa existe o scutire de pedeapsa pentru Vladimir Putin, acuzat de „crime internaționale” in timpul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina. „Nu trebuie sa existe impunitate pentru crimele internaționale comise in timpul razboiului ilegal al…