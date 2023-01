Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a amanat pe termen nedeterminat o reuniune cu reprezentantii Suediei si Finlandei pe tema initiativelor celor doua tari de a deveni membre ale Aliantei Nord-Atlantice, afirma oficiali citati de cotidianul Le Monde.

- Finlanda ar trebui sa ia in calcul opțiunea de a adera la NATO fara Suedia. Declarația ministrului de externe vine dupa opoziția ferma a Turciei pentru candidatura suedeza, in urma arderii unui exemplar din Coran in fața ambasadei turce din Suedia.

- Finlanda ar trebui sa ia in considerare optiunea de a adera la NATO fara Suedia, a declarat pentru prima oara marti ministrul ei de externe, dupa ce presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a exclus unda verde a Ankarei pentru candidatura suedeza, informeaza France Presse si Reuters.

- Ministrul finlandez de Externe Pekka Haavisto a declarat, marți, ca Finlanda trebuie sa ia in considerare aderarea la NATO fara Suedia, in timp ce Turcia refuza sa dea unda verde candidaturii suedeze. Finlanda trebuie sa ia in considerare opțiunea de a adera la NATO fara Suedia, a declarat pentru prima…

- Erdogan continua sa tergiverseze și sa ceara concesii pentru aderarea Suediei și Finlandei la NATO, in ciuda faptului ca a promis, anul trecut, ca va renunța la opoziție. Erdogan cere celor doua țari sa extradeze 130 de „teroriști” la schimb pentru aderarea la Alianța Nord-Atlantica, scrie Reuters.

- Suedia si Finlanda ar putea adera la NATO in 2023, estimeaza secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, dar nu poate garanta acest lucru, decizia depinzand de parlamentele turc si ungar, relateaza AFP, citata de News.ro. ”Ma astept (ca aderarea sa aiba loc in 2023), dar nu voi garanta data exacta,…

- Apar informații care zdruncina și mai tare liniștea Occidentului, astfel ca, secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a transmis un avertisment care vizeaza planurile Rusiei cu Ucraina, in scopul de a-și atinge interesele privind regruparea și intarirea armatei, lucru care i-ar putea asigura…

- Suedia si Finlanda au facut "pasi pozitivi" in lupta impotriva terorismului, o conditie pusa de Ankara pentru a aproba aderarea lor la NATO, a apreciat seful diplomatiei turce, Mevlut Cavusoglu, aflat la reuniunea ministrilor de Externe de la Bucuresti, informeaza Agerpres.