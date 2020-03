Stiri pe aceeasi tema

- Mii de refugiați și imigranți au fortat sambata granița dintre Turcia și Grecia și continua sa soseasca alții, dupa ce președintele Recep Erdogan le-a permis sa plece spre Europa. Trenuri și autocare pline se indreapta spre nord-vestul Turciei, de unde strainii spera ca vor intra in Uniunea Europeana.Intre…

- Recep Erdogan acuza UE lasa singura Turcia sa aiba grija de migranți și anunța ca șara sa va lasa granițele deschise pentru ca aceștia sa ajunga în Europa. „Nu vom închide portile în perioada urmatoare si acest lucru va continua. De ce? Uniunea Europeana trebuie sa-si…

- UPDATE – Mai multe posturi de televiziune din Turcia au difuzat imagini cu grupuri de refugiati care se indreapta catre frontierele sale cu Uniunea Europeana. Turcia a avertizat anterior statele occidentale ca nu va mai impiedica milioane de refugiati sirieni – pe care ii gazduieste – sa se indrepte…

- Uniunea Europeana a cerut, vineri, Turciei sa respecte angajamentele in materie de imigratie, in conditiile in care Administratia Recep Tayyip Erdogan a amenintat ca nu va mai opri extracomunitarii sa ajunga in Europa, transmite Mediafax."Din punctul nostru de vedere, acordul este valabil…

- Astazi, Marea Britanie incheie aproape jumatate de secol de istorie alaturi de Uniunea Europeana, indreptandu-se spre un viitor nou, deși înca incert. In momentul în care ceasul se va apropia de ora locala 23:00, poate cel mai reticent membru al blocului European devine primul care parasește…

- Guvernul Boris Johnson nu le spune cetatenilor britanici adevarul despre retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, afirma Ivan Rogers, fost ambasador britanic la Bruxelles, avertizand ca Brexitul ar putea genera "haos". Guvernul Boris Johnson nu le spune adevarul cetatenilor, afirma Ivan Rogers,…

- Turcia ar trebui sa ramana pe calea aderarii la Uniunea Europeana (UE), a declarat vineri, la Istanbul, noul raportor al Parlamentului European pentru relatiile cu Turcia, Nacho Sanchez Amor, informeaza dpa. "Turcia este si ar trebui sa ramana tara-candidata (la aderare), in pofida dificultatilor…

- Președintele Recep Tayyip Erdogan susține ca Turcia nu poate gestiona un nou val de refugiați sirieni, avertizand statele europene ca vor simți impactul unui astfel de flux de imigranți daca violențele din nord-vestul Siriei nu sunt oprite, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Turcia…