- Interesele comune ale Turciei si SUA contrabalanseaza diferentele dintre acesti doi aliati in cadrul NATO si Ankara doreste imbunatatirea cooperarii cu Washingtonul in cadrul unei relatii de tipul win-win (eu castig - tu castigi), a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, intr-un…

- Joe Biden a pus din nou Statele Unite în poziția de lider al lumii libere printr-o decizie fantastica ce a ajutat Occidentul sa se uneasca, a declarat vineri premierul britanic Boris Johnson, potrivit Reuters.„Așa cum ați vazut și auzit anterior, America a revenit fara rezerve în…

- Statele Unite ale Americii vor consolida aliantele internationale si vor asuma un rol de conducere pe plan mondial, prin contracararea Chinei, Rusiei si altor natiuni autoritariste, afirma Anthony Blinken, desemnat de presedintele-ales, Joseph Biden, pentru postul de secretar de Stat, anunța MEDIAFAX.…

- Viitorul președinte al SUA, Joe Biden, care va fi investit in funcție miercuri, vrea sa livreze in primele 100 de zile de mandat in jur de 100 de milioane de doze de vaccinuri. Unul dintre experții americani in sanatate publica, Antony Fauci, a spus ca obiectivul lui Biden este „in mod sigur posibil”.…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat marti pe Joe Biden pentru victoria in alegerile prezidentiale din Statele Unite si s-a declarat 'pregatit pentru o colaborare' cu acesta, a informat Kremlinul intr-un comunicat, dupa votul prin care Colegiul Electoral american l-a confirmat pe Biden ca…

- Colegiul electoral din Statele Unite se reunește astazi. Este urmatoarea etapa a alegerilor prezidențiale, dupa ce toate cele 50 de state și Districtul Columbia și-au certificat rezultatele. Sunt 538 de electori, iar un candidat la președinția SUA are nevoie de 270 de voturi ca sa fie declarat invingator.…

- Președintele ales, democratul Joe Biden a declarat intr-un interviu cu CNN ca se va vaccina impotriva Covid-19, tot in public, cind va recomanda doctorul Anthony Fauci, șeful Centrului pentru Prevenirea și Combaterea Bolilor. Fauci a fost intre timp chemat sa faca parte din echipa noului președinte…