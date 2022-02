Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si-a reiterat politica economica neortodoxa spunand ca dobanzile vor fi reduse si mai mult, iar inflatia va scadea drept rezultat, sfidand astfel teoria economica.

- Liberalul afirma ca diferenta este undeva la aproximativ 3,4 miliarde lei si ca ”nu avem voie sa revenim la formula clasica pentru dezastru pe care a avut-o PSD in 2017-2019, sa dai din ce nu ai”.”De ce 7 si nu 6,7%? Aud zilele acestea pozitionari care lasa de inteles ca 6,7 sau 7% buget pentru investitii…

- Presedintele PNL, Florin Citu, afirma ca subiectul care il priveste pe fostul ministru al Digitalizarii Florin Roman, care a demisionat din functie in urma acuzatiilor de fals in CV si plagiat, este "inchis". Citu sustine ca nu intentioneaza sa-l propuna pe Roman pentru o alta functie importanta,…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a declarat ca a mai redus inflatia din Turcia la aproximativ 4% in trecut si ca va reusi din nou acest lucru in curand. In acelasi timp, cresterile anuale ale preturilor au depasit 21% ca urmare a masurilor sale de relaxare monetara agresiva care au dus la prabusirea…

- Președintele turc Recep Erdogan a anunțat joi ca salariul minim pe economie din Turcia va fi majorat cu 50,4% incepand cu 1 ianuarie 2022, relateaza agenția de stat Anadolu. Erdogan a anunțat in timpul unui discurs televizat ca de anul viitor salariul minim va crește la 4.250 de lire turcești…

- Actul de naștere al Coaliției PNL-PSD-UDMR a fost oficializat, ieri, prin trei acțiuni de forța in Parlamentul Romaniei. Liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, a fost ales, fara niciun fel de emoții, in...

- Perturbarile persistente în lanturile de aprovizionare si cresterea costurilor energiei încetinesc avansul economiei zonei euro si vor mentine inflatia la un nivel ridicat o perioada mai îndelungata decât s-a crezut, a avertizat luni presedintele Bancii Centrale Europene, Christine…