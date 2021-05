Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a criticat luni pe omologul sau american pentru sprijinul acordat Israelului, spunand ca din acest motiv Joe Biden are „mainile patate de sange”, potrivit Reuters. El a criticat in special aprobarea de catre administratia SUA a unei vanzari de arme catre Israel,…

- ​Presedintele american Joe Biden a revocat un decret al fostului presedinte Donald Trump care cerea autoritatilor de reglementare sa limiteze protectiei fata de raspunderea pentru continut pentru companiile de media sociala, transmite Reuters citata de news.ro.Casa Alba a publicat vineri seara…

- Conform Agerpres , liderul de la Casa Alba si-a exprimat, de asemenea, ingrijorarea cu privire la "siguranta jurnalistilor" dupa ce o lovitura israeliana a distrus o cladire-turn cu 13 etaje din Gaza care adapostea mai multe media internationale, inclusiv sediul agentiei americane AP, potrivit unui…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a lansat vineri un apel catre ONU si tarile musulmane, grupate in cadrul Organizatiei Cooperarii Islamice (OCI), sa actioneze cat mai rapid pentru a stopa cele mai grave confruntari din ultimii ani dintre Israel si militantii din Fasia Gaza, mentionand ca Turcia…

- Administratia Biden a anuntat Congresul american ca intentioneaza sa reia asistenta pentru palestinieni, inclusiv acordarea ajutoarelor de 150 de milioane de dolari prin Agentia Natiunilor Unite de Ajutorare pentru Refugiatii Palestinieni (UNRWA), 75 de milioane de dolari pentru sprijin economic si…