Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a facut duminica o vizita simbolica la fosta bazilica Sfanta Sofia de la Istanbul, fiind prima vizita dupa controversata decizie de retransformare a acestui edificiu in moschee.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a facut o vizita simbolica la bazilica Sfanta Sofia de la Istanbul, prima vizita dupa controversata decizie de retransformare a acestui edificiu in moschee.Erdogan a inspectat lucrarile de reconversie a interiorului cladirii, conform Agerpres.Vizita vine cu cateva…

- Locuitorii orasului Trikala din centrul Greciei au atacat cu pietre o moschee veche de 500 de ani ca „razbunare” fata de decizia presedintelui turc Recep Erdogan de a reconverti bazilica Sfanta Sofia din Istanbul in moschee, anunța news.ro.Potrivit presei locale, mai multi oameni au mers la…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a atras atentia presedintelui turc Recep Erdogan cu privire la „dezaprobarea semnificativa provocata in Rusia de decizia de a schimba statutul bisericii Sfanta Sofia din Istanbul”, se arata intr-un comunicat al presedintiei ruse, dupa o discutie telefonica purtata luni…

- ''Gandurile mele se indreapta spre Istanbul. Ma gandesc la Sfanta Sofia si sunt foarte indurerat'', a rostit suveranul pontif in timpul discursului saptamanal de binecuvantare din Piata Sf. Petru din Roma. Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat ca primele rugaciuni vor avea loc la Hagia…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat, vineri, deschiderea fostei bazilici Sfanta Sofia de la Istanbul pentru rugaciuni musulmane, dupa ce un tribunal i-a anulat acesteia statutul de muzeu, deschizand astfel calea pentru transformarea ei in moschee, transmite AFP, citat de Agerpres.

- Intenția Turciei de a schimba statutul celebrului monument Sfanta Sofia din Istanbul din muzeu in moschee atrage reacții din toata lumea. Grecia avertizeaza ca Turcia risca sa deschida "o prapastie emotionala imensa" cu tarile crestine, avand in vedere ca Sfanta Sofia a fost catedrala creștina timp…

- Mai multe mii de credinciosi au luat parte vineri la rugaciuni colective organizate in moschei in Turcia, dupa mai bine de doua luni de interdictie in cadrul masurilor menite sa stopeze pandemia provocata de noul tip de coronavirus, informeaza sambata AFP, citata de Agerpres.In curtea celebrei Moschei…