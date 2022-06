Recenzarea pe teren, amânată cu câteva zile. Care sunt motivele invocate oficial Dupa ce s-a incheiat perioada de autorecenzare, se anunțase ca in ultima zi a lunii mai ar fi trebuit sa inceapa recenzarea pe teren a populației. Doar ca acest lucru nu s-a mai intamplat, din motive organizatorice. Astfel ca s-a ajuns la o amanare cu cateva zile a demararii procedurii de colectare a datelor de […] The post Recenzarea pe teren, amanata cu cateva zile. Care sunt motivele invocate oficial first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Recenzarea pe teren trebuia sa inceapa de ieri, 31 mai 2022, dupa ce s-a terminat autorecenzarea online, dar a fost amanata pentru ziua de vineri, 3 iunie 2022. Cauzele țin de organizare. Asta nu l-a impiedicat insa pe șeful INS sa se laude cu economiile aduse bugetului de stat. Practic prin prin prelungirea…

