Recensământul s-a încheiat. Care este populația României în 2022 Pana la finalul zilei de 31 iulie, ultima zi de recenzare, s-au inregistrat in total 18,15 milioane de persoane, reprezentand 95,4% din populatia rezidenta tinta estimata a Romaniei la 1 decembrie 2021 (19,02 milioane persoane), a informat Institutul National de Statistica (INS). Rezultatele finale vor fi anunțate de INS la finalul anului viitor. „Pe 31 […] The post Recensamantul s-a incheiat. Care este populația Romaniei in 2022 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 18,15 milioane de persoane s-au inregistrat pana la finalul zilei de 31 iulie, ultima zi de recenzare, reprezentand 95,4% din populatia rezidenta tinta estimata a Romaniei la 1 decembrie 2021, informeaza Institutul National de Statistica (INS).

- Populatia poloneza a strans suma de 4,7 milioane de euro pentru a oferi o drona turceasca de lupta de tip Bayraktar Ucrainei, relateaza AFP. ”22.500.000 de zloti! Made in Poland”, si-a exprimat satisfactia jurnalistul Slawomir Sierakowski pe site-ul revistei poloneze de stanga Krytyka Polityczna, al…

- Perioada de recenzare s-a prelungit cu o saptamana, pana pe 24 iulie, a anunțat, miercuri, pe gagina de Facebook, Institutul Național de Statistica. ”Daca inca nu te-ai recenzat, pana pe 24 iulie poti astepta recenzorul acasa sau poti merge in cel mai apropiat punct fix de recenzare pentru a completa…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 15,1% in luna iunie a acestui an, de la 14,5% in luna aprilie, potrivit datelor publicate marți de Institutul National de Statistica (INS). Cele mai mari scumpiri au avut loc la gaze, de 89,5%, ulei, de 49%, și cartofi, de 42,18%. ”Preturile de consum in luna iunie…

- La aproape trei saptamani de la finalizarea autorecenzarii online a populației, peste un milion de romani au completat chestionarul, dar au ramas nerecenzati pentru ca acesta nu a fost validat, informeaza Observatornews. Dintre cele 11 milioane de chestionare completate in etapa de autorecenzare, aproximativ…

- Recensamantul pe teren a fost amanat din mai multe motive tehnice. In unele comune din Calarasi inca nu au ajuns tabletele, in timp ce in alte judete recenzorii vor face sincronizarea tabletelor cu STS abia vineri. Institutul National de Statistica (INS) ar fi trebui sa inceapa pe 31 mai 2022 etapa…

- Etapa de colectare a datelor de recensamant prin deplasarea recenzorilor la adresele de resedinta obisnuita a populatiei care nu s-a autorecenzat online in perioada 14 martie – 27 mai 2022 incepe marți, pe 31 mai. Aproape 47% din populatia tinta estimata s-a autorecenzat, transmite Institutul National…

- In plin recensamant al populatiei, Institutul National de Statistica anunța ca populatia tarii s-a redus cu aproape trei milioane in doar 10 ani. In plus, perspectivele demografice sunt sumbre: in urmatorii 40 de ani, numarul locuitorilor o sa scada sub 15 milioane. ”Estimarile inițiale arata o populație…