Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor - runda 2021: om cu om, casă cu casă! RPL-runda 2021 este un recensamant care va face istorie in statistica oficiala romaneasca deoarece este 100- digitalizat: de la culegerea datelor, verificarea, procesarea, analiza si pana la diseminarea acestora catre utilizatorii de informatii statistice. Cu ocazia Zilei Europene a Statisticii (20 octombrie 2021), Institutul National de Statistica (INS) a organizat o serie de manifestari stiintifice referitoare la cercetarile exhaustive privind populatia Romaniei (recensamintele populatiei), protagonisti fiind specialisti cu notorietate in acest domeniu: profesorul Vasile Ghetau, directorul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Runda 2021 a Recensamantului Populatiei si Locuintelor va aduce o premiera pentru Romania, si anume autorecenzarea, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de specialitate, Silvia Pisica, coordonatoarea Unitatii de Coordonare si Implementare a Recensamantului Populatiei si Locuintelor 2021 (UCIR).…

- HotNews va gazdui miercuri începând de la ora 10 lansarea studiului „Serii istorice de date. Populatia României 1860-2020", semnat de prof. univ. dr. Tudorel Andrei, presedintele Institutului National de Statistica, si prof. univ. dr. Vasile Ghețau, directorul Centrului…

