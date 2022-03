Anul acesta se desfașoara cel de-al XIII-lea Recensamant al Populației și Locuințelor din istoria Romaniei. Este cea mai ampla cercetare realizata de Institutul Național de Statistica și presupune ca, o data la 10 ani, sa se actualizeze datele referitoare la populația țarii, sa putem spune cu certitudine cați suntem, in ce condiții locuim și muncim, ce studii avem, etc. RPL 2021 constituie și o premiera pentru Romania, intrucat este primul organizat integral in format digital, asigurand confidențialitatea și protecția totala a informațiilor. Recensamantul va furniza indicatori statistici privind…