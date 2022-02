Recensamantul populației și locuințelor din România. Începe de azi, 1 februarie 2022 Astazi este prima zi in care se inițiaza Recensamantul Populației și Locuințelor din Romania. Prima parte a acestui proces va dura pana pe 13 martie. In aceasta faza incipienta, Institutul Național de Statistica (INS) va aduna bazele de date de care dispun celelalte instituții ale statului pentru a gestiona mai ușor urmatoarele etape. Directorul de […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

