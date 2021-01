Recensamantul populatiei Romaniei, programat pentru 2021, va fi amanat cu un an din cauza pandemie Recensamantul populatiei Romaniei, programat pentru 2021, va fi amanat cu un an din cauza pandemiei. Autoritatile au decis ca este mai bine ca recensamantul sa nu aiba loc anul acesta, pentru ca foarte multe persoane sunt in izolare sau in carantina institutionalizata si recenzorii s-ar putea imbolnavi usor.



Oamenii de pe teren, spun reprezentantii Institutului National de Statistica, s-ar fi putut infecta usor, relateaza Digi 24.



Andrei Tudorel, presedintele INS Romania: "Nu era indicat ca in aceasta etapa sa mergem, chiar si la o mica parte din populatie sa culegem aceste… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

