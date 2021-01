Stiri pe aceeasi tema

- Recensamantul populației a fost amanat pentru 2022 și va fi realizat online. Recensamantul populației Romaniei, programat pentru 2021, va fi amanat cu un an din cauza pandemiei. Autoritațile au decis ca este mai bine ca recensamantul sa nu aiba loc anul acesta, pentru ca foarte multe persoane sunt in…

- Recensamantul populației Romaniei, programat pentru 2021 va fi amanat cu un an din cauza pandemiei. Autoritațile au decis ca este mai bine ca recensamantul sa nu aiba loc anul acesta, pentru ca foarte multe persoane sunt in izolare sau in carantina instituționalizata și recenzorii s-ar putea imbolnavi…

- Recensamantul populației Romaniei, programat pentru 2021 va fi amanat cu un an din cauza pandemiei. Autoritațile au decis ca este mai bine ca recensamantul sa nu aiba loc anul acesta, pentru ca foarte multe persoane sunt in izolare sau in carantina instituționalizata și recenzorii s-ar putea imbolnavi…

- Autoritațile anunța ca platforma informatica care permite programarea persoanelor pentru vaccinarea impotriva COVID-19 – https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/ – este operaționala. Incepand de luni, in conformitate cu Strategia de vaccinare impotriva COVID-19, se pot planifica la vaccinare persoanele…

- Centrul Național de Raspuns la Securitate Cibernetica a emis o avertizare dupa ce a primit, in ultimul timp, mai multe notificari cu privire la incidente de securitate cibernetica de tip frauda, propagate prin intermediul serviciului OLX și prin WhatsApp. Oamenii au ramas fara bani in conturi, dupa…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Bistrița-Nasaud a decis, vineri, amanarea deciziei privind carantinarea municipiului reședința, unde incidența cazurilor de Covid-19 a ajuns la 9,17 la mia de locuitori. Autoritațile spun ca s-a inregistrat o scadere a numarului de cazuri fața de…

- Danemarca va eutanasia intregul efectiv de pana la 17 milioane de nurci din crescatorii dupa ce o mutatie a coronavirusului, identificata la aceste animale, s-a raspandit la oameni, prezentand un risc pentru eficacitatea oricarui posibil viitor vaccin, a anuntat premierul miercuri, informeaza Reuters.…

- Autoritatile incep din aceasta luna recensamantul de proba, al populatiei, un fel de repetitie generala pentru actiunea care va avea loc anul viitor. Astfel, vom afla situatia celor stau cu adevarat intr-o localitate, dar si date despre cei plecati. Informatiile ar fi de un real ajutor, mai ales in…