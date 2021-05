Recensământul populației începe anul viitor Recensamantul populației și al locuințelor a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus. Noul recensamant ar urma sa aiba loc anul viitor. Momentul de referința al acestuia va fi ora „0” din 1 decembrie 2021, potrivit unui proiect. Anterior data era fixata pentru 1 mai 2021. Proiect recensamant 2022 Calendarul acțiunii • Baza de date pentru cladiri și locuințe se va realiza pana la 31 ianuarie 2022• Februarie – iulie 2022 – se desfașoara etapizat recenzarea populației și locuințelor • Februarie – martie 2022 – colectarea indirecta a variabilelor din programul de observare al recensamantului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Pandemia a decalat recensamântul populației și locuințelor, astfel ca se dorește începerea acestuia anul viitor. Momentul de referința al acestuia va fi ora „0” din 1 decembrie 2021, potrivit unui proiect. Anterior era 1 mai 2021. Scopul este de a oferi date esențiale și de calitate…

