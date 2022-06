Recensământul pe teren s-a amânat. Când va începe recenzarea populaţiei Recensamantul pe teren a fost amanat din mai multe motive tehnice. In unele comune din Calarasi inca nu au ajuns tabletele, in timp ce in alte judete recenzorii vor face sincronizarea tabletelor cu STS abia vineri. Institutul National de Statistica (INS) ar fi trebui sa inceapa pe 31 mai 2022 etapa de colectare a datelor […] The post Recensamantul pe teren s-a amanat. Cand va incepe recenzarea populatiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

